Целта на Мъск е да насочи усилията на специалистите в двете компании в създаването на орбитални изчислителни центрове. Според милиардера бъдещето на изкуствения интелект е именно в Космоса, тъй като на земята възможностите за електрозахранване и охлаждане са силно ограничени. Плановете са изграждането на орбиталните дейта центрове да стане в рамките на следващите две до три години.
Самият Мъск определи създаването на новата компания като "най-амбициозната и иновативна система на и извън Земята, която е съвкупност от изкуствен интелект, ракети и сателитен интернет.“
AI моделът на Илон Мъск е един от най-бързо развиващите се към момента, като от компанията възнамеряват да наемат хора, които да го обучават в спецификите на борсовата търговия.
Именно на борсата се очаква излизането на новата мегакомпания, като първоначалните оценки са за набавяне на 50 милиарда долара при обявяването на първичното публично предлагане. Не е ясно, все още, как сливането на SpaceX и xAI ще повлияе на борсовите играчи.
текст: Милен Кандарашев
