SkyNews.
Много подробности за жертвите остават неясни, като се очаква идентификацията им да отнеме поне дни.
Но последните данни показват, че 13 италиански граждани са ранени, а други шест все още са в неизвестност.
Ски курортът се намира в югозападна Швейцария и много италианци бяха преминали границата, за да посрещнат Нова година там.
В предаване на живо по Tg4 той заяви, че иска да бъде близо до онези граждани, които все още очакват новини за своите близки
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.