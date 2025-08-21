След смъртта на две деца при парасейлинг, какви правила въведоха в Гърция?

© В трагичен инцидент преди 5 години брат и сестра на 13 и на 15 години загиват при парасейлинг, след като въжето се къса. След този случай властите затягат проверките. Кой е отговорен за атракционите и какви са правилата в южната ни съседка?



Парасейлингът в Гърция се третира като дейност, включваща въздушно движение. Основните регулаторни органи за безопасност са Гръцката гражданска авиационна администрация и Гръцката брегова охрана, която е подчинена на Министерството на морските въпроси и островната политика, предава bTV. Тя отговаря за морската безопасност и за инспекцията на уреди за водни спортове и следи за прилагането на правилата.



А според правилата всеки център трябва да има:



- Разрешително от бреговата охрана



- Лицензиран водач на лодката и отделен наблюдател



- Спасителни жилетки за всички участници



- Оборудване в изправност



Тази дейност се забранява при:



- Вятър над 16 възела



- Силно вълнение



- След залез или преди изгрев



- Ако не е налице втори човек като наблюдаващ



Само тази година са извършени около 3000 инспекции и са наложени 265 глоби за нарушения.