Digi24.
От общо 297 присъстващи депутати, 272 гласуваха ''за'', 18 ''против'', петима се въздържаха, а двама отказаха да гласуват.
По думите на румънският президент Никушор Дан става въпрос за американски самолети за презареждане във въздуха, както и за оборудване за наблюдение и сателитна комуникация.
Вашингтон е поискал да използва две военни бази в страната – едната в Трансилвания, а другата близо до Черно море.
По-рано AUR (Алиансът за обединението на румънците) поиска прекъсване на сесията по време на обсъждането на предложеното писмо от президента Никушор Дан относно разполагането на американско оборудване на румънска територия. Депутатът Джанина Шербан заяви, че парламентаристите не са имали време да прочетат документа, изпратен от държавния глава. Искането не беше поставено на гласуване, като председателят на Камарата на депутатите Сорин Гриндяну посочи, че депутатите и сенаторите имат 3 часа, за да го проучат. AUR поиска също документът да бъде върнат отново на държавния глава.
Малко преди гласуването лидерът на АUR Джордже Симион заяви, че партията му няма да подкрепи искането на САЩ, с мотива, че Румъния ще бъде тласната към война.
