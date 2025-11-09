Новини
След седмица гладна стачка: Протестите в Сърбия продължават
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:21Коментари (0)82
© Reuters
Една майка, която преди година загуби сина си Стефан под срутената козирка на гарата в Нови Сад, гладува в знак на протест. Днес става седмица от началото на гладната й стачка, която Дияна обяви пред парламента в Белград. 

След цяла седмица без храна тя споделя, че е добре, има подкрепата на народа, на децата и студентите. 

"Заради всички 16 жертви, които загинаха, под козирката аз реших да обявя гладна стачка, защото нашата държава не взе никакви мерки за това - никой не е осъден. Никой не е осъден, защото прзидентът Вучич така иска - всичко зависи от него, полицията и прокуратурата не си вършат работа. Арестуват се невнни хора. Нашата система е колабирала, нямаме здрави корени на нащата Сърбия", разказва Дияна. 

Според нея има хора, които са платени от Вучич - престъпници, убийци. Хора, на които им е платено да излязат на улицата и да блокират протеста. От другата страна са протестиращите - народът, децата, без оръжия, с голи ръце. "От другата страна ни стрелят с пиротехника. Полицията не реагира, пускат ги", разказва опечалената майка - Ние излизаме с голи ръце и се защитаваме, така както можем.

Тя разказва още, че докато са на улицата в знак на протест, през нощта имаме жандармерия. "Пускат ни ненормална музика 24 часа, така че да не можем да живеем нормално. Хулигани ни заплашват с бутилки, с най различни неща. Опитаха се да ги внедрят сред нашите хора, за щастие се усетихме и не се случиха по-сериозни инциденти. Вече към 12 часа си взимат заплатите и се прибират. Някои спят вкъщи, на други им се плащат хотели", споделя Дияна.  

"Те печелят от моята мъка. Те диксриминират сами себе си и президнета Вучич", казва още Дияна пред bTV. 

Тя твърди също, че две студентки са били пребити. А едно младо момче, което е имало нужда от захар, полицаите му взели сладкото, дали му адреналин, вместо глюкоза, и той починал. Дияна твърди, че никой не говори за това. 

На въпрос докога ще продължат протестите, Дияна казва: До самия край, до края.

