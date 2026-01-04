ЗАРЕЖДАНЕ...
След празниците: Блокадите на гръцките фермери отново се засилват и затрудняват движението
©
Днес по обяд в Малгара ще се проведе новата национална среща на протестиращите, където техните представители ще се срещнат, за да вземат важни решения за бъдещето на своите мобилизации, предава Proto Thema.
ФОКУС припомня, че причината за старта на тези мащабни стачки бе забавените плащания на субсидии за селскостопанския сектор.
Все още не е ясно какъв ще бъде развоят след провеждането на националната среща, но много от протестиращите заявиха, че блокадите ще бъдат засилени след празниците.
За следващата седмица недоволните гръцки фермери са заявили, че сне подготвя 48-часово спиране на движението в страната, тъй като дотогава условията за диалог с правителството не са изпълнени.
Междувременно от ГД "Гранична полиция" у нас предупредиха днес, че поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки.
Още по темата
/
Продължаващи блокади на гръцките фермери: На граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра
29.12
Гръцките фермери отварят достъпа до магистралите в страната, но ще бъдат ли отблокирани границите с България?
23.12
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения, въпреки блокадите на фермерите
23.12
Още от категорията
/
Земетресение в Румъния
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Като на кино: Тръмп е наблюдавал залавянето на Мадуро в реално вр...
18:16 / 03.01.2026
Разследват двамата управители на бара в Швейцария след смъртоносн...
17:14 / 03.01.2026
Урсула фон дер Лайен за атаката по Каракас: ЕС е с народа на Вене...
16:01 / 03.01.2026
Зеленски предложи на Шмигал поста първи вицепремиер и министър на...
15:21 / 03.01.2026
САЩ обвиниха Мадуро и съпругата му в наркотероризъм
15:03 / 03.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.