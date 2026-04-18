Цената на петрола на световните борси се срина с 11%, след като Иран обяви, че отваря Ормузкия проток за търговски кораби, информира NBC. Два от индексите на американските борси, пък, достигнаха рекордно високи нива.

Американският лек суров петрол отбеляза спад от 11.4% до 83.85 долара за барел, докато сортът "Брент“ поевтиня с 9 на сто до 90.38 долара за барел. Това е второто подобно сриване в цените на суровината откакто е започнала войната срещу Иран, отбелязва NBC. Фючърсите на горивото за отопление, което е пряко свързано и с авиационния керосин, също отбелязаха спад от 10%.

Въпреки неяснотата как точно ще се извършва преминаването на танкерите през Ормузкия проток борсови експерти прогнозират, че поевтиняването на петрола трябва бързо да се отрази и на цените на горивата по колонките в бензиностанциите. Въпреки петъчния спад стойността на суровината остава доста по-висока, отколкото беше преди конфликта. От началото на годината американският лек суров петрол е повишил цената си с 45 на сто.

Борсовият индекс S&P 500 отбеляза ръст от 1.2% и завърши седмицата с рекордно повишение от над 4.5 на сто. Nasdaq Composite също отбеляза седмичен ръст от 6.8%. Със затварянето на търговията в петък американските борсови индекси записаха трета поредна седмица на повишение, отбелязва NBC.

Европейските борси също реагираха на новината за отварянето на Ормузкия проток с предпазлив оптимизъм, като записаха повишение в рамките на две на сто.