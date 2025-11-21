Сподели close
Гръцките здравни власти издадоха предупреждение, след като двойка беше хоспитализирана в критично състояние. Причината е консумация на отровни диви гъби.

65-годишен мъж и 55-годишна жена са били приети в болница AHEPA в Солун с остра чернодробна недостатъчност. В момента и двамата се нуждаят от спешни чернодробни трансплантации, съобщи eKathimerini.

Пострадалите са изяли гъбите по време на събирането им. В рамките на часове те са развили тежки симптоми на отравяне и са били откарани по спешност в болница.

За жената е определен трансплантационен център в Рим, който се очаква да бъде преместена по-късно в петък. В ход са и уговорки за възможно най-скорошно преместване и на мъжа ѝ в Италия за трансплантация.

Властите подчертаха рисковете от консумацията на диви гъби без експертна идентификация, отбелязвайки, че няколко вида са силно токсични и могат да причинят тежко, а понякога и фатално увреждане на черния дроб.