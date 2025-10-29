Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
След опустошението в Куба и Ямайка: Накъде се движи ураганът "Мелиса"?
Автор: Росица Чинова 15:16Коментари (0)67
©
Ураганът "Мелиса" удари Източна Куба с опустошителни ветрове, достигащи 190 км/ч, след като преди това премина през Ямайка, оставяйки след себе си мащабни разрушения. Определяна като "бурята на века", "Мелиса" вече се нарежда сред най-мощните урагани в историята на Атлантическия океан и е най-силният, връхлитал Ямайка, предава The Independent

Бурята се зароди като тропическа вълна край бреговете на Западна Африка, след което набра сила и се насочи на запад към Карибите. След разрушителния си удар по Ямайка, в сряда "Мелиса" достигна сушата на Куба. Очаква се през следващите дни ураганът да премине през острова, след което да поеме североизточно към Бермудските острови и Бахамите.

Националният център за ураганите предупреди, че освен Куба, югоизточните и централните Бахами, както и островите Търкс и Кайкос, са заплашени от "животозастрашаващата буря" и екстремни валежи. Вече са мобилизирани екипи на Червения кръст в Куба, Доминиканската република и Хаити.

Според метеоролозите бавният ход на "Мелиса" увеличава риска от катастрофални последици - проливните дъждове и постоянните ветрове причиняват максимални щети на нискоразположените райони, където живее близо 70% от населението на Ямайка.

Кубинските власти вече са предприели масови евакуации - над 735 000 души са напуснали домовете си по заповед на президента Мигел Диас-Канел. Националният център за ураганите предупреди за риска от бурни вълни, внезапни наводнения и свлачища.

Правителството на Бахамите също нареди евакуация в южните райони. По последни данни най-малко седем души са загинали - трима в Ямайка, трима в Хаити и един в Доминиканската република, а още един човек се води изчезнал.

Ямайският премиер Андрю Холнес потвърди, че страната е изправена пред тежки щети по болниците, пътищата и жилищата, а над 500 000 души са без електричество.

Според експерти от AccuWeather, "Мелиса" е третият най-интензивен ураган, преминавал през Карибите - след "Уилма" (2005) и "Гилбърт" (1988), последният голям ураган, който достигна Ямайка.

Още по темата: общо новини по темата: 1
29.10.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
09:09 / 27.10.2025
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
14:23 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Животните на Фокус
Бюджет 2026
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
51-ото Народно събрание
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: