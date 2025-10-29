След опустошението в Куба и Ямайка: Накъде се движи ураганът "Мелиса"?

© Ураганът "Мелиса" удари Източна Куба с опустошителни ветрове, достигащи 190 км/ч, след като преди това премина през Ямайка, оставяйки след себе си мащабни разрушения. Определяна като "бурята на века", "Мелиса" вече се нарежда сред най-мощните урагани в историята на Атлантическия океан и е най-силният, връхлитал Ямайка, предава The Independent.



Бурята се зароди като тропическа вълна край бреговете на Западна Африка, след което набра сила и се насочи на запад към Карибите. След разрушителния си удар по Ямайка, в сряда "Мелиса" достигна сушата на Куба. Очаква се през следващите дни ураганът да премине през острова, след което да поеме североизточно към Бермудските острови и Бахамите.



Националният център за ураганите предупреди, че освен Куба, югоизточните и централните Бахами, както и островите Търкс и Кайкос, са заплашени от "животозастрашаващата буря" и екстремни валежи. Вече са мобилизирани екипи на Червения кръст в Куба, Доминиканската република и Хаити.



Според метеоролозите бавният ход на "Мелиса" увеличава риска от катастрофални последици - проливните дъждове и постоянните ветрове причиняват максимални щети на нискоразположените райони, където живее близо 70% от населението на Ямайка.



Кубинските власти вече са предприели масови евакуации - над 735 000 души са напуснали домовете си по заповед на президента Мигел Диас-Канел. Националният център за ураганите предупреди за риска от бурни вълни, внезапни наводнения и свлачища.



Правителството на Бахамите също нареди евакуация в южните райони. По последни данни най-малко седем души са загинали - трима в Ямайка, трима в Хаити и един в Доминиканската република, а още един човек се води изчезнал.



Ямайският премиер Андрю Холнес потвърди, че страната е изправена пред тежки щети по болниците, пътищата и жилищата, а над 500 000 души са без електричество.



Според експерти от AccuWeather, "Мелиса" е третият най-интензивен ураган, преминавал през Карибите - след "Уилма" (2005) и "Гилбърт" (1988), последният голям ураган, който достигна Ямайка.