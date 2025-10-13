ЗАРЕЖДАНЕ...
|След две години в плен: ХАМАС освободи първите седем заложници
Израелската армия съобщава, че Червеният кръст е получил първите седем заложници в Газа. В публикация в социалната мрежа X армията съобщава, че е получила информация от МКЧК, че ХАМАС е предал първата група от заложниците.
МКЧК в момента се насочва към израелската армия и силите на Шин Бет в Ивицата Газа.
Сред осовбодените е и Матан Ангерст, който има двойно израелско и българско гражданство.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп напусна Белия дом вчера (12 октомври), за да присъства на срещата на върха в Египет днес, на която ще се обсъди споразумението за прекратяване на огъня, постигнато в Газа.
Тръмп направи изявление пред репортерите преди да се качи на самолета и обяви, че войната е приключила. След това ХАМАС публикува списък с имената на 20 оцелели заложници, държани в Газа, които се очаква да бъдат освободени съгласно споразумението, постигнато с Израел.
Рано тази сутрин бе съобщено, че седем израелски заложници са били предадени на Червения кръст, а палестинските затворници са били качени на автобуси, за да бъдат освободени.
