След две години в плен: ХАМАС освободи първите седем заложници

© ХАМАС освободи първите седем заложници, съобщи The Times of Israel.



Израелската армия съобщава, че Червеният кръст е получил първите седем заложници в Газа. В публикация в социалната мрежа X армията съобщава, че е получила информация от МКЧК, че ХАМАС е предал първата група от заложниците.



МКЧК в момента се насочва към израелската армия и силите на Шин Бет в Ивицата Газа.



Сред осовбодените е и Матан Ангерст, който има двойно израелско и българско гражданство.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп напусна Белия дом вчера (12 октомври), за да присъства на срещата на върха в Египет днес, на която ще се обсъди споразумението за прекратяване на огъня, постигнато в Газа.



Тръмп направи изявление пред репортерите преди да се качи на самолета и обяви, че войната е приключила. След това ХАМАС публикува списък с имената на 20 оцелели заложници, държани в Газа, които се очаква да бъдат освободени съгласно споразумението, постигнато с Израел.



Рано тази сутрин бе съобщено, че седем израелски заложници са били предадени на Червения кръст, а палестинските затворници са били качени на автобуси, за да бъдат освободени.