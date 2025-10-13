ЗАРЕЖДАНЕ...
|След две години в плен: ХАМАС освободи първите седем заложници
Президентът на САЩ Доналд Тръмп напусна Белия дом вчера, за да присъства на срещата на върха "Мир за Шарм Ел Шейх“ утре, на която ще се обсъди споразумението за прекратяване на огъня, постигнато в Газа.
Тръмп направи изявление пред репортерите преди да се качи на самолета и обяви, че войната е приключила. ХАМАС публикува списък с 20 оцелели заложници, държани в Газа, които се очаква да бъдат освободени съгласно споразумението, постигнато с Израел.
Беше съобщено, че седем израелски заложници са били предадени на Червения кръст, а палестинските затворници са били качени на автобуси, за да бъдат освободени.
