ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|След атака срещу Тръмп: САЩ отменят визата на колумбийския президент Густаво Петро
"Ще отнемем визата на Петро заради неговите необмислени и подстрекателски действия“, заявяват от Държавния департамент в публикация в X.
Петро, който се намираше в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, заяви пред тълпата пред седалището на ООН: "Призовавам всички войници от армията на САЩ да не насочват оръжията си към хората. Не слушайте заповедите на (президента Доналд) Тръмп. Слушайте заповедите на човечеството!“
Във вторник, от трибуната на Общото събрание на ООН, Петро напада вербално Тръмп, като заяви, че президентът на САЩ е "съучастник в геноцида“ в Газа и поиска да се започне "наказателно производство“ срещу Тръмп за убийствените удари в Карибско море срещу бързоходни лодки, които според Вашингтон са превозвани наркотици.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 199
|предишна страница [ 1/34 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
13:47 / 25.09.2025
За ден затварят "Дупнишко шосе" в Кюстендил
08:58 / 25.09.2025
ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят
13:04 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: