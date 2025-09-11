Новини
След Полша, Латвия затваря въздушното си пространство над границата с Русия и Беларус
Автор: Николина Александрова 14:03Коментари (0)103
©
В четвъртък, 11 септември, Латвия взе решение да затвори въздушното си пространство на границата с Русия и Беларус след нахкуването на дронове на територията на Полша, предава LSM.

Така, от 18:00 часа на 11 септември въздушното пространство на Латвия на източната граница ще бъде затворено най-малко до 18 септември с възможност за удължаване, заявява на пресконференция министърът на отбраната Андрис Спрудс.

Решението за затваряне на въздушното пространство в близост до източната граница с Беларус и Русия е взето след оценка, проведена от Националните въоръжени сили. Спрудс отбелязва, че "атаката на 10 септември срещу Полша е явно нарушение на въздушното пространство на НАТО и Латвия трябва да действа съответно".

Министърът допълва, че затварянето на въздушното пространство на източната граница ще позволи пълен контрол над забранената въздушна зона и ще улесни откриването на летящи обекти, както и ще освободи забранената въздушна зона за изтребителите на Балтийската въздушна патрулна мисия на НАТО и латвийската противовъздушна отбрана.

"Руските дронове във въздушното пространство на НАТО са тревожен сигнал и ние трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим ескалацията на атаките с дронове“, отбелязва Спрудс.

Латвия също може да затвори напълно границата с Русия и Беларус. Тази възможност ще бъде разгледана от комисията по национална сигурност в Сеймата. Решението ще бъде взето на 11 септември.

Още по темата: общо новини по темата: 3739
11.09.2025 Премиерът: Няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО
11.09.2025 Полша въвежда ограничения във въздушното си пространство
11.09.2025 Христо Гаджев за дроновете над Полша: Абсолютно ненужна и непровокирана ескалация от страна на Русия
11.09.2025 Георг Георгиев: Задействането на член 4 заради атаката на руски дронове срещу Полша не означава въвличане във война
11.09.2025 Политологът Спасимир Домарадски за руските дронове над Полша: Проверка на рефлексите на Алианса
10.09.2025 "Започва се": Тръмп коментира нахлуването на дронове в Полша
предишна страница [ 1/624 ] следващата страница






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
