Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
След 27 операции заради нездравата идея да се превърне в Барби, млада жена почина
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:42Коментари (0)91
©
31-годишна жена, станала известна като "бразилската Барби“, умира след 27 козметични операции и документиран хирургически път.

Барбара Янкавски е инфлуенсърка. Тя е известна в социалните мрежи като Boneca Desumana – което в превод означава "Нечовешка Барби“.

Тя е намерена в безсъзнание в къща в Сао Пауло. Полицията разследва случая и е класифицирала смъртта като "подозрителна“. Предстои пълна аутопсия.

Барбара Янкавски става известна предимно с желанието си да подражава на визията на известната кукла Барби.

За да постигне това, инфлуенсърката се е подложила на общо 27 козметични операции и според оценките е инвестирала около 48 000 евро в сложната си трансформация.

Тя внимателно документира трансформацията си в социалните мрежи, като има над 55 000 последователи в Instagram и над 344 000 в TikTok.

Преди няколко седмици Барбара Янкавски буди притеснения във феновете си със селфи, което показва синини около очите ѝ след фейслифт, разказва bTV. Във видеоклип тя обяснява, че нараняванията са част от лечебния процес и изглеждат по-зле, отколкото всъщност са.

"Ден 3 от фейслифта, направен от @dr.aurilioluis @asanasal_dedivas, подобрявам се твърде бързо! Почти невидим белег“, коментира жената. В деня на смъртта ѝ, неин приятел я е посетил Янкавски, но е напуснал апартамента, преди да настъпи трагедията.

Барбара Янкавски е известна в Бразилия не само с присъствието си в социалните медии, но и с участията си в няколко телевизионни предавания и рекламни кампании.

Последните ѝ публикации в Instagram са от 1 октомври, а в TikTok - от 7 септември. Новината за смъртта на Янкавски разтърси феновете ѝ.

 

 

 







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Осем години затвор за 63-годишен мъж от Сатовча за опит за убийство на полицай
Осем години затвор за 63-годишен мъж от Сатовча за опит за убийство на полицай
14:07 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Спецакция на СДВР, НАП и БАБХ: В склад са открити над 26 тона месо с неясен произход
Спецакция на СДВР, НАП и БАБХ: В склад са открити над 26 тона месо с неясен произход
17:09 / 04.11.2025
Лиляна Павлова: България е готова. Въвеждането на еврото не е само начало, но и край
Лиляна Павлова: България е готова. Въвеждането на еврото не е само начало, но и край
09:32 / 04.11.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Войната в Украйна
Мобилните оператори вдигат месечните абонаменти
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: