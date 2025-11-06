ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|След 27 операции заради нездравата идея да се превърне в Барби, млада жена почина
Барбара Янкавски е инфлуенсърка. Тя е известна в социалните мрежи като Boneca Desumana – което в превод означава "Нечовешка Барби“.
Тя е намерена в безсъзнание в къща в Сао Пауло. Полицията разследва случая и е класифицирала смъртта като "подозрителна“. Предстои пълна аутопсия.
Барбара Янкавски става известна предимно с желанието си да подражава на визията на известната кукла Барби.
За да постигне това, инфлуенсърката се е подложила на общо 27 козметични операции и според оценките е инвестирала около 48 000 евро в сложната си трансформация.
Тя внимателно документира трансформацията си в социалните мрежи, като има над 55 000 последователи в Instagram и над 344 000 в TikTok.
Преди няколко седмици Барбара Янкавски буди притеснения във феновете си със селфи, което показва синини около очите ѝ след фейслифт, разказва bTV. Във видеоклип тя обяснява, че нараняванията са част от лечебния процес и изглеждат по-зле, отколкото всъщност са.
"Ден 3 от фейслифта, направен от @dr.aurilioluis @asanasal_dedivas, подобрявам се твърде бързо! Почти невидим белег“, коментира жената. В деня на смъртта ѝ, неин приятел я е посетил Янкавски, но е напуснал апартамента, преди да настъпи трагедията.
Барбара Янкавски е известна в Бразилия не само с присъствието си в социалните медии, но и с участията си в няколко телевизионни предавания и рекламни кампании.
Последните ѝ публикации в Instagram са от 1 октомври, а в TikTok - от 7 септември. Новината за смъртта на Янкавски разтърси феновете ѝ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: