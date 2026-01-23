Sky News.
"Мирните преговори между Украйна, Русия и Съединените щати в Абу Даби вече започнаха, съобщава кореспондента на медията Сали Локууд.
Изданието подчертава, че тези преговори са първите директни тристранни мирни разговори от началото на пълномащабната война в Украйна.
По-рано съветникът по комуникациите на президента на Украйна Дмитро Литвин съобщи, че тристранната среща в Абу Даби ще започне в петък вечерта.
Той отбеляза, че някои от екипите вече са на място и може да водят неофициални дискусии, но това не означава начало на официална среща.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.