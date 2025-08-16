Sky News: Владимир Путин беше посрещнат като крал

© За Владимир Путин срещата наистина не можеше да мине по-добре. От червения килим до прелитането на самолета - обвиняемият военнопрестъпник беше посрещнат като крал. Единствените други места, които са го посрещнали по този начин през последните години, са страни като Китай и Северна Корея. Стари приятели на Русия, предаде Sky News.



Изглежда Москва вече е спечелила нов съюзник и това е било повлияно от езика на тялото. Най-належащата цел на лидера на Кремъл в Анкъридж беше да смекчи разочарованието на Тръмп. Само преди седмица Москва се изправи пред ултиматум - прекратяване на огъня или санкции.



Но не се споменаваше нито едното, нито другото. Думите "прекратяване на огъня“ и "санкции“ дори не бяха произнесени нито веднъж.



Лидерите изглежда са стигнали до доста хлабави рамки. Но за какво? Не знаем, защото подробности не бяха разкрити. Но фактът, че Владимир Путин говори за необходимостта от премахване на "коренните причини“ за конфликта, няма да изпълни Украйна с надежда. Тази фраза по същество означава, че червените линии на Русия са все така незаличими - по отношение на територията, неутралитета на Украйна и ограниченията на въоръжените ѝ сили - и Москва няма намерение да ги разводнява.



На пресконференцията стана пределно ясно кой диктува правилата. Не само че Владимир Путин говори пръв, но и нямаше въпроси - и двете неща със сигурност са безпрецедентни в света на медийните отношения на Тръмп.



Като се има предвид колко добре организирани са обикновено пресконференциите на Путин, от медията очакват липсата на въпроси и отговори да е било условие, поставено от екипа на руския президент. Още по-забележителна беше готовността и способността на Тръмп да се съобрази с него - знак за това колко много той цени отношенията си с Кремъл.



"Стремеж към мир“ беше лозунгът на срещата на върха, но изглеждаше сякаш Владимир Путин се стреми към нещо друго - началото на нова глава в отношенията между САЩ и Русия, за която Украйна ще се страхува, че може да дойде за нейна сметка.