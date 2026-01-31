The Guardian.
На трите снимки мъж, за когото се смята, че е Андрю, може да се види надвесен над жена, която е легнала с лице нагоре с отпуснати към тялото си ръце.
На една от снимките той гледа директно към камерата, докато на друга бившият принц e поставил лявата си ръка върху корема ѝ.
Лицето на жената е скрито.
Мъжът за когото се твърди, че е бившият херцог на Йорк, е бос, облечен в бяло поло, със сребърен часовник.
Както повечето материали, публикувани в досиетата на на Епстийн, не е ясно кога или къде са направени снимките.
