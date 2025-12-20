ЗАРЕЖДАНЕ...
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
©
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
Снимката показва бившия принц, в черен костюм и папионка, легнал върху пет жени, усмихнат, лицето му е близо до голите крака на едната от тях. Бузата му е само на сантиметри над голите крака на друга от жените.
Едно нещо особено разстрои британците
Правителството на САЩ публикува снимката като част от досиетата на Епстийн - "съкровищница" от 300 000 документа, които разкриват развратни сцени в именията на финансиста и включват безброй изображения на голи млади жени - както и на Андрю, прекарващ време в Сандрингам.
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": Още скандални подробности по делото на финансиста
Мястото, където е направена зловещата снимка, е още по-компрометиращо. Защото тази стая не само има богата история, но е и една от най-важните за британското кралско семейството по време на Коледа.
В салона, разположен на входа на къщата от 19-ти век, кралят понякога събира повече от 40 членове на семейството си, за да гледат предварително записаната му реч - традиция, която датира от времето на майка му, кралица Елизабет II.
Още по темата
/
Бил Клинтън за досиетата "Епстийн": Администрацията на Тръмп се опитва да скрие истинските виновници
14:13
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": Още скандални подробности по делото на финансиста
14:12
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
10:59
"Презервативи с образа на Тръмп, снимки със Стив Банън и Бил Гейтс: Нови разкрития от досиетата "Епстийн"
12.12
Бивш заместник-министър: Ние като че ли правим всичко възможно само и само да задържим САЩ в орбитата на европейските интереси
09.12
Още от категорията
/
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС го обявява за заплаха за националната сигурност
19.12
Професор от Масачузетския технологичен институт е убит в дома си, полицията издирва извършителя
17.12
Гутериш: Шестима миротворци бяха убити при атака с дрон срещу мироопазваща база на ООН в Судан
14.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС ...
22:19 / 19.12.2025
РИА Новости: Двама руснаци са арестувани в България
19:33 / 19.12.2025
YouTube се "срина" за хиляди потребители
17:12 / 19.12.2025
Разследват смъртта на българин, починал в затвор в САЩ
14:22 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.