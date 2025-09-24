ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сирийският джихадист, превърнал се в президент: Речта на Ал Шараа пред ООН се превърна в исторически момент
Ахмед ал Шараа призова за диалог след израелските удари и очаква с нетърпение следващата "глава от историята на Газа".
"Политиката на Израел противоречи на международната подкрепа за Сирия, което заплашва с нови кризи и конфликти в нашия регион“, заявява той.
"Въпреки тази агресия, Сирия е решена да води диалог.“
Ал Шараа призова също така международната общност да "застане на наша страна“ предвид израелските атаки.
Той завърши речта си, като заяви, че историята на Газа не е приключила и че следващата й глава ще се нарича "мир, просперитет и развитие“.
Появата днес в ООН на сирийския джихадист, превърнал се в президент, представлява още един знаков момент за тази уникална институция.
Въпреки настоящата криза на доверие и оправданите въпроси за нейната стойност, залата на Общото събрание на ООН все още предизвиква особено уважение.
Речта на президента Ал Шараа е последната в списъка със запомнящи се и дълбоко значими повратни моменти за тази институция.
Сред най-запомнящите се моменти е появата през 1974 г. на лидера на Организацията за освобождение на Палестина Ясер Арафат.
В отражение на едно надеждно съжителство, което сега изглежда толкова далечно, Арафат се появява на мраморния подиум с пистолет и маслинова клонка. "Дойдох с маслинова клонка и оръжието на борец за свобода. Не позволявайте маслиновата клонка да падне от ръката ми.“ Появата му е първият случай, в който на представител на недържавна организация е позволено да говори там.
През 1960 г. съветският лидер Никита Хрушчов яростно удря по трибуната, докато осъжда западния колониализъм. Това се превръща в емблематичен символ на съветското неподчинение. Според слухове той си сваля обувката и я използва, за да удря по трибуната, въпреки че няма фотографски доказателства за това. Така или иначе, той е бил ядосан и това се превръща в емблематичен момент.
Също през 1960 г. британският премиер Харолд Макмилън произнася известната си реч "Ветровете на промяната“. Като ехо от известната си реч в Южна Африка, той признава, че деколонизацията е неудържима.
През 1990 г., малко след освобождаването си от затвора на остров Робен, Нелсън Мандела изнася ключова реч пред Общото събрание, в която призовава за край на апартейда и насърчава помирението.
Появата на Ал Шараа представлява забележителен крайъгълен камък в неговото необичайно пътуване от джихадизма и американското военно задържане в Ирак до залата на ООН, пише британската медия.
Но тя отразява и основната цел на това място – да насърчава диалога, разбирателството, съжителството и мира.
Обединените нации може би в момента са в криза, но появата на Ал Шараа доказва, че все още имат жизненоважна цел.
