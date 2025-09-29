Синдикатите в Гърция излизат на протест на 1 октомври

© Синдикатът на работещите в публичния сектор в Гърция(АДЕДИ), обяви 24-часова национална стачка на 1 октомври 2025 г., предава Примерно заглавие 1 Примерно заглавие 2 Примерно заглавие 3



Основните искания на синдиката са: възстановяване на 13-тата и 14-тата заплата, заедно с увеличение на заплащането, колективни споразумения в публичния сектор, отмяна на новото дисциплинарно законодателство, което затяга правилата в обществения сектор, както и оттегляне на проектозакон, позволяващ 13-часов работен ден, и установяване на 35-часова петдневна работна седмица за всички трудещи се.



В съобщение на АДЕДИ, цитирано от в..Кathimerini, се отбелязва, че "правителствените мерки, обявени от премиера Кириакос Мицотакис на Солунския международен панаир, са поредното разочарование за хилядите служители в публичния сектор, за които не е било обявено друго увеличение (на доходите) освен намаляването на данъчната ставка с 2 процента, което възлиза на между 100 и 200 евро годишно".



Общогръцката железопътна федерация също обяви, че ще участва в 24-часовата стачка.



Асоциацията на авиодиспечерите също потвърдиха участието си в национална стачка.



Асоциацията на таксиметровите шофьори в Атика също обяви участието си в стачката, реагирайки на законопроекта и настоявайки за достойни условия на труд за професионалистите в сектора.



Очаква се митинги да се проведат в редица градове в цялата страна.