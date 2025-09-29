ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Синдикатите в Гърция излизат на протест на 1 октомври
Основните искания на синдиката са: възстановяване на 13-тата и 14-тата заплата, заедно с увеличение на заплащането, колективни споразумения в публичния сектор, отмяна на новото дисциплинарно законодателство, което затяга правилата в обществения сектор, както и оттегляне на проектозакон, позволяващ 13-часов работен ден, и установяване на 35-часова петдневна работна седмица за всички трудещи се.
В съобщение на АДЕДИ, цитирано от в..Кathimerini, се отбелязва, че "правителствените мерки, обявени от премиера Кириакос Мицотакис на Солунския международен панаир, са поредното разочарование за хилядите служители в публичния сектор, за които не е било обявено друго увеличение (на доходите) освен намаляването на данъчната ставка с 2 процента, което възлиза на между 100 и 200 евро годишно".
Общогръцката железопътна федерация също обяви, че ще участва в 24-часовата стачка.
Асоциацията на авиодиспечерите също потвърдиха участието си в национална стачка.
Асоциацията на таксиметровите шофьори в Атика също обяви участието си в стачката, реагирайки на законопроекта и настоявайки за достойни условия на труд за професионалистите в сектора.
Очаква се митинги да се проведат в редица градове в цялата страна.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
08:31 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: