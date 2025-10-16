ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силяновска иска от Фон дер Лайен "креативни решения", за да се справи с "пречките" от страна на София
Според съобщение на кабинета на прездента на РСМ, тя в поискала "реформиране на процеса на вземане на решения в ЕС, която би включвала и въпроси, свързани с разширяването на Съюза, т.е. въвеждането на гласуване с квалифицирано мнозинство, което би довело до крачка напред в европейската интеграция".
Междувременно Урсула фон дер Лайен е информирала кабинета на Силяновска-Давкова, че е започнала разговора, изразявайки открития интерес на ЕС към Западните Балкани, поради естествената им европейска принадлежност в географски, исторически и културен смисъл, но също така и поради огромните промени в международния ред и нарастващите глобални и европейски заплахи за сигурността", се посочва в публикацията.
"Гордана Силяновска-Давкова предупреди за опасността от повтаряне на прецедента на двустранността на македонския интеграционен процес, извън критериите от Копенхаген, не само в регионалните рамки, но и в по-широк план", се допълва в съобщението.
"Същевременно тя напомни за "неуважението, тоест нарушаването на някои фундаментални принципи и ценности от основните конститутивни актове на ЕС, които гарантират националната и културна идентичност на държавите и народите, както и достойнството и неприкосновеността на гражданите. Тя изразява и готовност за македоно-български разговори след приключване на местните избори" се посочва в изявление от кабинета на Силяновска-Давкова.
Подчертава се, че президентът на РСМ "очаква помощ от Съюза в намирането на креативно решение за деблокиране на македонската интеграция, защото, както тя подчертава, приемането на страните от Западните Балкани в ЕС не е само въпрос на разширяване, но и засяга сигурността и стабилността на Европа".
"Инициативата за реформиране на процеса на вземане на решения в ЕС, която би включвала и въпроси, свързани с разширяването на Съюза, т.е. въвеждането на гласуване с квалифицирано мнозинство, би било смело решение за Силяновска-Давкова, което би довело до крачка напред в европейската интеграция".
