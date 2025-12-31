Земетресение с магнитуд 5,8 удари крайбрежието на Хоншу, Яония, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.Регистрирано е около 14:26 часа на 118 км от Хачинохе, Япония и на 91 км североизточно от Мияко, Япония, на дълбочина 19 км.Към този момент няма данни за нанесени щети или пострадали.