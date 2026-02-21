Сподели close
Земетресение с магнитуд 4,3 бе регистрирано днес в Словакия. Това показва справка на ФОКУС в сайта на Средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът е регистриран на 29 км източно от Братислава, Словакия, на 16 км североизточно Мошонмадяровар, Унгария, на дълбочина 13 км.

Няма данни за жертви и разрушения.