Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Силно земетресение с магнитуд от 5.4 в Средиземно море
Автор: Борислава Благоева 13:29Коментари (0)67
©
Земетресение с магнитуд от 5.4 е регистрирано днес в центалната част на Средиземно море. Това става ясно от справка на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Според данните трусът е бил засечен в 11:55 ч. местно време (12:55 българско време). Епицентърът му е бил на 225 км североизточно от Валета, Малта, на 226 км южно от Корми, Малта. Дълбочината на огнището му е била 10 км.

Засега няма данни за пострадали или материални щети.

Още по темата: общо новини по темата: 1303
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
14.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
предишна страница [ 1/218 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Национален отбор на България по волейбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: