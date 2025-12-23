EMSC).
Земетресението е регистрирано на 457 км северно от Порт Морсби, Папуа Нова Гвинея, на 141 км северозападно от Финшхафен, Папуа Нова Гвинея, на дълбочина 159 км.
Няма данни за опасност от цунами.
