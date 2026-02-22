Сподели close
Земетресение с магнитуд 5.8 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Тихия океан близо до Северните Курилски острови. Това показва справка на ФОКУС в официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). 

Трусът е регистриран на 777 км североизточно от Петропавловск-Камчатски, на 462 км югозападно от Северо-Курилск, на дълбочина 10 км.