Силно земетресение с магнитуд 4.3 по скалата на Рихтер разтърси днес Албания. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Земетресение е регистрирано на 31 км югозападно от Елбасан, Албания, на 7 км източно от Лушне, Албания, на дълбочина 10 км. Трусът е регистриран на 24 февруари в 20:06 часа местно време.