Силно земетресение разлюля Атина
Автор: Ваня Кузманова 08:50
Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер разлюля югозападното крайбрежие на остров Евия, вторият по големина в Гърция, разтърсвайки столицата Атина, югозападно от епицентъра на труса, пише Ekathimerini.

Към момента няма данни за пострадали и материални щети.

Трусът е бил усетен 27 минути след полунощ местно време във вторник, като постепенно е набирал сила. В автоматичната си оценка, Институтът по геодинамика, базиран в Атина, обяви, че земетресението е станало на пет километра северозападно от град Неа Стира, на дълбочина само 13,6 километра.

Стергиос Циркас, кмет на Маратонас, заяви, че трусът "е бил много силен", но засега няма съобщения за щети. Кметът на Каристос, град в южната част на Евия, също потвърди, че няма данни за нанесени поражения.

