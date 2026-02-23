Сподели close
Полети през Атлантическия океан от Великобритания и Ирландия и редица страни в Европа са отменени или забавени поради бурята в САЩ, предава ВВС.

Редица полети от Хийтроу до градове като Бостън, Ню Йорк и Филаделфия са отменени за понеделник.

Повече от 5000 полета в, до и от САЩ са отменени за понеделник, след като силна буря удари източното крайбрежие.

Предупрежденията за опасно време се простират от Северна Каролина до Северен Мейн, като предупрежденията са в сила и в части от Източна Канада.

Към този момент над 200 000 домакинства са без електроенергия.