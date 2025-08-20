ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Силна експлозия разтърси Полша
Инцидентът е окол 2:00 часа сутринта, когато службите за спешна помощ са получили сигнал за силна експлозия. Полицейски служители, пристигнали на мястото на инцидента, са открили овъглени останки.
"В царевична нива открихме изгорели предмети с различни размери, разпръснати в радиус от няколко десетки метра. Това са изгорели метални и пластмасови фрагменти “, обясни помощник-помощник Марчин Йозвик.
В момента властите се опитват да определят точния обект, причинил експлозията. "Полицейски служители са на място и проверяват района“, каза асистент Марчин Йозвик, добавяйки, че подробностите остават неясни.
Няма пострадали при инцидента. Експлозията е счупила прозорци на три близки къщи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: