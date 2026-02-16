Anadolu Agency.
В квартал Аднан Кахведжи в Бейликдюзю, парчета, паднали от покрив поради силни ветрове, са повредили пет автомобила.
В квартал Бариш се е срутила фасадата на една сграда.
Екипи на община Есенюрт са се отзовали на мястото след сигнали и за разрушен път и срутена фасада на сграда.
Силни южни ветрове засягат северните части на анадолската част на града.
