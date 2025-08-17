ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силна буря отнесе покрив на блок в район с много българи в САЩ
Стихията нанесе сериозни щети в предградието Маунт Проспект, където се намират българският културен център "Българика" и известна българска сладкарница. Този жилищен блок е и част от комплекс, в който живеят най-малко 5 български домакинства, предава Нова.
Покривът на блока е не просто повреден, а отнесен като от торнадо. Щети има по автомобили, прозорци, паркинга и терасите на жителите.
Районът е отцепен, а полицията и пожарната не допускат преминаващи. Все още няма информация за ранени хора.
