Силен порив на вятъра по време на буря събори копие на американската Статуя на свободата в град Гуайба в южната част на Бразилия.Видео, разпространено в интернет, показва как статуята с височина около 24 метра, намираща се на паркинга на магазин от веригата Havan, се накланя и след това пада на земята.На задния план се виждат автомобили, които продължават да се движат по натоварена улица.Статуята е била поставена в близост до ресторант и падането й е причинило материални щети, но за щастие няма пострадали.