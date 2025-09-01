Силен сезон в Гърция, но доста хотелиери отчитат спад 

© Туристическият сектор на Гърция показва смесени резултати през лятото на 2025 г., като нарастващите приходи и международните пристигания са компенсирани от по-слабите резултати на хотелите, особено в Атина, пише Kathimerini.



Данни от Хотелиерската асоциация на Атина-Атика и Сароническите острови (EXA) и Института на Асоциацията на гръцките туристически предприятия (INSETE) показват, че макар общите приходи от пътувания да се покачват, хотелите са под натиск от нарастващата конкуренция при краткосрочните наеми. Атина продължава да изпреварва Истанбул, но изостава от Рим, Мадрид и Барселона по ключови показатели за хотелиерство.



Хотелите в Атина отбелязаха рязък спад през юли, което потвърждава опасенията в индустрията. Средната заетост спадна до 83,3% в сравнение с 86,4% година по-рано, което е спад от 3,6%. В сравнение с юли 2023 г. намалението е още по-стръмно - 5,7%. Средната дневна цена (ADR) се повиши леко до 207,85 евро от 205,54 евро през юли 2024 г., но приходите на налична стая (RevPAR) спаднаха до 173,19 евро от 177,64 евро. За периода януари-юли 2025 г. общата заетост се запази стабилна на 75,8%, ADR средно беше 176,18 евро, а RevPAR достигна 133,49 евро, подкрепено от по-силните резултати за първото тримесечие. Тризвездните хотели остават най-затруднените, като заетостта спадна от март насам.



Приходите от туризъм разказват различна история. Приходите от пътувания за януари-юни 2025 г. скочиха с 11% на годишна база до 7,66 милиарда евро. Печалбите дойдоха както от посетители от ЕС (+8,5%, 4,07 милиарда евро), така и от пазари извън ЕС (+13,7%, 3,21 милиарда евро). Забележително е, че приходите от САЩ скочиха с близо 30% до 704 милиона евро.



Междувременно, краткосрочните наеми продължават бързото си разрастване. През юли 2025 г. обявите достигнаха рекордните 246 000 единици, предлагащи 1,08 милиона легла – с 57 000 повече от година по-рано – което допълнително свива резултатите на хотелите.