Сигнали за бомби в стотици сръбски училища

© В районите на всички полицейски управления на територията на Сърбия до 9:30 часа днес бяха подадени сигнали, че са поставени бомби в общо 807 основни и средни училища. Предупрежденията са изпратени чрез имейл.



В изявлението на местната полиция се посочва, че са ангажирани полицейски служители от съответните полицейски управления и от Градското полицейско управление на Белград, Криминалния отдел и Техническия отдел. Компетентната прокуратура е уведомена за всичко.



Служители от службата за високотехнологични престъпления към Техническата дирекция ще се свържат с партньори в чужбина, използвайки всички налични механизми за международно сътрудничество, за да идентифицират подателя на тези заплахи, пише RTS.



В област Моравица съобщения за бомби, поставени в 26 области, са получени по имейл. В Чачак - 11 училища, в Горни Милановац - 6, в Лучани и Гуча - 4, и в Иваница - 5.



Тази сутрин на имейл адресите и на няколко начални и средни училища в град Враня е изпратено съобщение за поставени бомби.



Полицията е на място и се води разследване.



Родителите са уведомени, а учениците и служителите на учебните заведения са изпратени по домовете си.