|Сигнал за дронове спря полетите в Мюнхен
Поради "подозрителни наблюдения“ пистата на летище Мюнхен беше временно затворена. Контролът на въздушното движение спря полетите за около половин час в събота вечер около 22:00 часа, потвърди говорител на Федералната полиция.
Съобщава се, че друго кратко затваряне е било въведено около 23:00 часа. Преди това няколко души са съобщили за "подозрителни наблюдения“ на федералната полиция.
Полетите бяха възобновени нормално в неделя сутринта. Говорителка на летището коментира, че въздействието е било минимално. Три самолета бяха отклонени късно в събота вечерта, единият от които впоследствие кацна в Мюнхен.
Първоначално не беше ясно дали наблюденията са предполагаеми за дронове. Според Федералната полиция, хеликоптер, принадлежащ на баварските колеги, който е излетял през нощта, е претърсил района и не е открил нито дронове, нито подозрителни лица.
Припомняме, че в началото на октомври въздушният трафик на летището в баварската столица беше спрян в две последователни вечери след предполагаеми наблюдения на дронове. Близо 10 000 пътници бяха засегнати и през двата дни. Някои от тях трябваше да спят на походни легла и постелки за спане в терминалите.
