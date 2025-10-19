Новини
Сигнал за дронове спря полетите в Мюнхен
Автор: Лора Димитрова 12:10
©
Летището в Мюнхен беше временно затворено късно в събота вечерта поради "подозрителни наблюдения“, предаде ZDFheute Nachrichten.

Поради "подозрителни наблюдения“ пистата на летище Мюнхен беше временно затворена. Контролът на въздушното движение спря полетите за около половин час в събота вечер около 22:00 часа, потвърди говорител на Федералната полиция.

Съобщава се, че друго кратко затваряне е било въведено около 23:00 часа. Преди това няколко души са съобщили за "подозрителни наблюдения“ на федералната полиция.

Полетите бяха възобновени нормално в неделя сутринта. Говорителка на летището коментира, че въздействието е било минимално. Три самолета бяха отклонени късно в събота вечерта, единият от които впоследствие кацна в Мюнхен.

Първоначално не беше ясно дали наблюденията са предполагаеми за дронове. Според Федералната полиция, хеликоптер, принадлежащ на баварските колеги, който е излетял през нощта, е претърсил района и не е открил нито дронове, нито подозрителни лица.

Припомняме, че в началото на октомври въздушният трафик на летището в баварската столица беше спрян в две последователни вечери след предполагаеми наблюдения на дронове. Близо 10 000 пътници бяха засегнати и през двата дни. Някои от тях трябваше да спят на походни легла и постелки за спане в терминалите.

