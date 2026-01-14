ЗАРЕЖДАНЕ...
Швейцария ще отпусне по 10 000 франка на всяка жертва от пожара в Кран-Монтана
Според изявлението, в отговор на общественото искане, правителството е създало и сметка за дарения, която се планира да бъде превърната във фонд, управляван от кантона Вале. Правителството реши също така да забрани използването на фойерверки в обществени заведения във Вале.
Припомняме, че в навечерието на Нова година в бар ''Le Constellation'' в швейцарския град Кран-Монтана избухна пожар. 40 души са загинали в резултат на извънредната ситуация, а други 116 бяха ранени.
Семействата на загиналите и ранените при пожара в Кран Монтана внесоха наказателна жалба в швейцарския съд
08.01
Собственичката на бара в Кран Монтана е бягала с парите от касата, докато клиентите се опитвали да избягат от пламъците
08.01
Чуков: Много се съмнявам, че Тръмп би тръгнал с един план, който очевидно няма да му донесе успех
09:58
Главната прокуратура в Скопие започва разследване срещу мъжа, счупил стъклото на българското посолство
13.01
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
13.01
Министърът на външните работи на РСМ: Много от изказванията, които идват от България, не са с добри намерения
12.01
"Помощта е на път": Тръмп призова иранците да продължат да протес...
17:34 / 13.01.2026
Иран се готви да екзекутира 26-годишния Ерфан за участие в антипр...
16:17 / 13.01.2026
Главната прокуратура в Скопие започва разследване срещу мъжа, счу...
15:42 / 13.01.2026
