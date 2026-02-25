Швейцарския федерален съвет.
Солидарната помощ има за цел да осигури бърза финансова подкрепа и да засвидетелства съчувствие към пострадалите, съобщи Федералният съвет на Швейцария.
Компенсацията ще бъде предоставена за всеки загинал и за всички хора, които са били хоспитализирани вследствие на инцидента.
"Федералният съвет споделя с жертвите и техните семейства желанието за истина и справедливост", заяви президентът Ги Пармелин. "И ние искаме да знаем какво и защо се е случило и как е могло да бъде предотвратено", добави той.
Припомняме, че в навечерието на Нова година в бар Le Constellation в швейцарския курорт Кран-Монтана избухна пожар, при който загинаха 40 души, а близо бяха ранени 116, сред които предимно млади хора.
Сред обектите на разследването са собственици на бара Жак Морети и съпругата му.
