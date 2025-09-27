ЗАРЕЖДАНЕ...
|Швейцария е покрита със сняг
Следните проходи са затворени в момента
- Проход Сустен, 2234 метра
- Проход Готард, 2108 метра
- Проход Гримзел, 2164 метра
- Проход Нуфенен, 2478 метра
Снеговалежите причиниха затруднения в движението
Още в четвъртък кантон Тичино беше леко покрито със сняг за първи път. В събота сутринта и други места съобщиха за снеговалеж. В Андермат имаше между пет и десет сантиметра сняг. Гринделвалд в кантон Берн и Бетмералп във Вале също съобщиха за първите снежинки.
Снеговалежите причиниха проблеми с движението. Пред северния портал на тунела "Готард“ се образува задръстване от около десет километра. Чакането продължи почти два часа, както съобщава Tio.ch. От южната страна движението беше блокирано в продължение на осем километра. Проблеми възникнаха и между Чамут и Андермат, както и на прохода Лукмание. Във Вале беше засегнат маршрутът между Тифенбах и Бриг.
