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|Øâåöèÿ ìîæå äà áúäå ïúðâàòà ñòðàíà, êúäåòî ùå ïðèêëþ÷è ïàíäåìèÿòà
"Ñúùàòà Øâåöèÿ, êîÿòî âñè÷êè öèòèðàò êàòî ïðèìåð. Ïðåêðàñíà êàðòèíà: âèðóñúò å îñâîáîäåí. È òîçè ïðèíöèï å äîáúð, çà äà äîñòèãíå áúðçî èìóííèÿ ñëîé, êîãàòî åïèäåìèÿòà ñàìà ñïèðà. Òå ðåøèõà äà íå ñå çàáàâÿò è äà âúðâÿò ñ ïúëíà ñêîðîñò, íî êàòî ñà óâåðåíè â ñâîèòå ìåäèöèíà, ÷å èìàò äîñòàòú÷íî àïàðàòè, ùå èìà äîñòàòú÷íî îòäåëåíèÿ çà èíòåíçèâíî ëå÷åíèå, êèñëîðîä, ëåêàðñòâà, çà äà ñïàñÿò ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò òåæêèòå ïàöèåíòè“, êàçà Æåì÷óãîâ.
Ñåãà, êàêòî îòáåëÿçà åêñïåðòúò, íàèñòèíà èìà ìíîãî îòêðèòè ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ â Øâåöèÿ, íî èìà ìàëêî ñìúðòíè ñëó÷àè.
"Ìèñëÿ, ÷å Øâåöèÿ ùå å ïúðâàòà, êîÿòî äîñòèãà íèâîòî îò 60-70 ïðîöåíòà (îò èìóííèÿ ñëîé). Ïðîñòî íÿìà äà èìà êîé äà ñå ðàçáîëåå, âñè÷êè ùå ñà ïðåáîëåäóâàëè", îòáåëÿçà Æåì÷óãîâ. ïðèïîìíÿéêè, ÷å òîâà å ïîêàçàòåëÿò, ïðè êîéòî ïàíäåìèÿòà ïðèêëþ÷âà.
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