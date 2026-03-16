Общата стойност на двете програми се оценява на около 4 милиарда евро, от които 3 милиарда евро ще отидат за укрепване на противовъздушната отбрана.
Правителството е определило като абсолютен национален приоритет в планирането на въоръжаването укрепването на противовъздушната отбрана чрез добавяне на нови противовъздушни системи, с цел създаване на противобалистичен, противовъздушен и противодронов купол - ''Щитът на Ахил''.
Куполът трябва да подсигури отбраната на Гърция и България, както бе договорено миналата седмица.
Одобрението на финансирането от парламентарната комисия по въоръженията проправя пътя за одобрението на тези програми от Съвета за национална сигурност и отбрана. След това инициативите ще бъдат внесени в парламента за ратифициране и ще бъдат договорени допълнителни договори с Главната дирекция по отбрана и въоръжения.
Според плана многостепенната система за противовъздушна отбрана "Щитът на Ахил'' ще покрива цялата територия на Гърция и ще функционира като единна система, способна да противодейства на балистични ракети, дронове, крилати ракети и "бардащи боеприпаси“.
Освен това финансирането ще бъде насочено към модернизацията на изтребителите F-16 Block 50. Гърция се стреми да преобразува флота си от F-16 във версия Viper.
Решението за укрепване на гръцката противовъздушна отбрана стана известно, след като ирански дронове атакуваха два пъти британската авиобаза ''Акротири'' в Кипър, съюзник на Атина, в началото на март.
По това време стана известно, че Гърция ще прехвърли батарея Patriot на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море, за да засили защитата срещу евентуални въздушни атаки.
Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас също обяви изпращането на две фрегати и четири изтребителя F-16 в Кипър на фона на нарастващите опасения за сигурността около средиземноморския остров.
