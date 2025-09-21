Щети за хиляди евро заради некачествено гориво?

© Зареждането с гориво в чужбина не само обикновено е по-скъпо, но може да означава и проблеми. Това беше установено от швейцарски шофьори, които се забъркаха в сериозни неприятности след зареждане на италиански бензиностанции - в единия случай сместа съдържа вода, в другия пясък. Разходите за отстраняване на щетите се оценяват на хиляди евро.



Проблемът засяга не само малки, крайпътни станции, тъй като един от пострадалите е заредил на обект от веригата Esso. Първият случай е от август в района на Абруцо, когато швейцарски турист зарежда дизел в три сутринта на малка станция, принадлежаща на веригата Sarni Oil. След десетина километра неговият VW Tiguan започна да придръпва и да губи мощност, като накрая спря отстрани на магистралата.



След като автомобилът е изтеглен в сервиз в Швейцария, механиците откриха пясък в горивната система. Налага се смяна на резервоара, филтрите, маркучите и почистване инжекторите. Сметката е около 5000 евро, като от Sarni Oil все още не са коментирали случилото се.



Маркови бензиностанции също не са 100% сигурни



Вторият случай от септември също е тревожен. 36-годишени швейцарец зарежда гориво на гара Esso във Фрата Суд близо до Портогруаро. След като изминава няколко километра, съобщението за повреда светва и двигателят губи мощност. Диагноза: вода в горивото. Разходите за ремонт и теглене възлизат на около 1200 евро.



Служител на станцията твърди, че тестовете са били проведени седмица по-рано и в резервоарите не е открита вода. Той обаче призна, че е имало подобни случаи година по-рано. Esso Italia прехвърли отговорността на компанията Salvetti Rete GmbH, която управлява станцията. Неин представител от своя страна се увери в редовни проверки на качеството и специална застраховка, но не призна вина.



Откъде идва замърсеното гориво?



Рафаел Хунцикер от компания за почистване на резервоари за гориво обяснява механизма: "При дизела утайката се образува на дъното на резервоара с течение на времето. Ако резервоарът не се почиства редовно и се пълни отново с прясно гориво, потокът може да събира утайка от дъното."



По този начин, заради спестяване на разходи за поддръжка, някои бензиностанции може несъзнателно да продават замърсено гориво. Проблемът се увеличава особено при ниско ниво на резервоара, когато помпата засмуква гориво от самото дъно.



Как да разпознаем лошото гориво?



Според Automedia, незабавните симптоми включват:



• Придърпване на двигателя, особено при ускоряване



• Внезапна загуба на мощност



• Неравномерна работа на празен ход



• Дим с необичаен цвят от ауспуха



• Миризмата на отработени газове е различна от обичайната.



Симптоми след продължително каране:



• Трудност при стартиране



• Спиране на двигателя по време на движение



• Съобщения за повреда на горивната система



• Проверете светлината на двигателя



В съвременните двигатели Common Rail дори малко количество вода или отломки могат да причинят скъпи щети. Инжекторите, работещи при налягане от 2000 бара, са изключително чувствителни към качеството на горивото.



Какво да правите след зареждане с грешно гориво?



Най-добре е да спрете на безопасно място веднага. Всеки следващ километър и минута на двигател, работещ с грешно гориво - независимо дали става въпрос за некачествено гориво или просто грешка при зареждането с гориво е по-висок риск от по-скъпи повреди.



Когато имаме съмнения относно качеството на горивото, ключът ще бъде доказателство: касова бележка, снимка на дистрибутора или дори проба от гориво (взета в наше присъствие). Механикът също трябва да вземе проба от горивото от резервоара в колата, преди да го източи.