Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ще падне ли социализмът в Боливия след 20 години на власт?
Автор: Емануела Вилизарова 18:19Коментари (0)61
©
Боливийците отиват до урните на избори, които биха могли да отбележат изместване надясно – и края на близо 20-годишното управление на лявото "Движение на социализма“.

Партията, която дойде на власт с първите избори на Ево Моралес през 2005 г., рискува да загуби правния си статут, ако не успее да достигне 3% - праг, който не е достигала в социологическите проучвания.

Двама кандидати от опозицията са практически наравно: центристко-десноцентристкият бизнес магнат и бивш министър на планирането Самюел Дория Медина, следван от десния бивш президент Хорхе "Туто“ Кирога.

Изключително непопулярен на фона на най-тежката икономическа криза в страната от четири десетилетия, 61-годишният президент Луис Арсе реши да не се кандидатира.

Бивш министър на финансите при Моралес в продължение на 14 години, Арсе пое контрола над "Движение за социализма" постепенно през последните години. Той номинира 36-годишния си министър на правителството, Едуардо дел Кастийо, който в социологическите проучвания дава около 2%, за кандидат за президент.

65-годишният Моралес е обект на заповед за арест защото се предполага, че има дете от 15-годишно момиче, което го е накарало да се установи в район за отглеждане на кока в централна Боливия от октомври насам в опит да се кандидатира отново за власт.

След като се регистрира в друга партия, но му било забранено от конституционни и избирателни решения, първият президент на Боливия от коренното население свиква протести, които ескалират в смъртоносни сблъсъци с полицията .

Той призовава поддръжниците си да пуснат нулеви гласове в неделя, твърдейки, че ако броят им надхвърли броя на гласовете за водещия кандидат, това ще означава, че той е спечелил .

"Преди призива на Моралес, анулираните гласове бяха около 10%; сега са 12%. Дори и да се повиши, съмнявам се, че ще стане много по-високо – а анулираните гласове имат много причини, не само той“, каза политическият анализатор Карлос Торансо.

Тъй като исторически погледнато, анкетите в Боливия са ненадеждни и много избиратели остават нерешителни, Торансо смята, че все още има "малък шанс“ трето име да стигне до потенциален балотаж срещу Дория Медина или Кирога: 36-годишният сенатор Андронико Родригес.

Родригес, фигура с най-висок рейтинг в лявото поле, класираща се между трето и пето място, някога беше смятан за естествен наследник на Моралес поради коренното си население и лидерството си в съюза на производителите на кока, но беше наречен предател, защото сам се кандидатира.

Дългогодишен член на социалистическата партия, сенаторът реши да я напусне и да се кандидатира с лявата коалиция Alianza Popular – още един знак за това колко фрагментиран е станал вотът на левицата.

Около 7,9 милиона боливийци имат право да гласуват, като предварителните резултати се очакват в 21:00 часа местно време.

Централният въпрос на кампанията е икономическата криза, която анализаторите смятат за най-тежката от хиперинфлацията през 1985 г. насам, с недостиг на долари и гориво, дълги опашки и стремглаво нарастваща инфлация.

Ако никой кандидат не получи повече от 50% от гласовете или поне 40% с 10-точкова преднина пред подгласника, на 19 октомври ще се проведе безпрецедентен втори тур.

За анализатора Торанцо едно е сигурно: "Движение за социализма" ще напусне властта, въпреки че ще бъде "трудно за тях да я предадат, защото я държат от 20 години с почти абсолютен контрол върху парламента, съдебната система и избирателната власт“.

Арсе заяви пред The Guardian, че ще уважи резултата, ако десницата спечели.

"Както Фидел Кастро е написал в книгата си, " историята ще ни оправдае“, защото в дългосрочен план хората ще разберат всичко, което трябваше да преживеем“, каза Арсе, добавяйки: "Сигурен съм, че ще липсваме на населението след това.“






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
11:58 / 15.08.2025
КНСБ: Цените в големите магазини са по-високи от малките, а продуктите на едро са с до 30% по-евтини 
КНСБ: Цените в големите магазини са по-високи от малките, а продуктите на едро са с до 30% по-евтини 
11:47 / 15.08.2025
НОИ съобщи базата, на която ще се отпускат новите пенсии
НОИ съобщи базата, на която ще се отпускат новите пенсии
11:57 / 15.08.2025
Статистиката показва: Режийните за дома скочиха с 16.7% за година, а данъците с близо 20 на сто
Статистиката показва: Режийните за дома скочиха с 16.7% за година, а данъците с близо 20 на сто
16:28 / 15.08.2025
Икономисти: Начинът на определяне на минималната заплата изкривява пазара на труда
Икономисти: Начинът на определяне на минималната заплата изкривява пазара на труда
17:18 / 15.08.2025
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за месец
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за месец
15:23 / 15.08.2025
Два хеликоптера се включиха в борбата с огъня в Пирин
Два хеликоптера се включиха в борбата с огъня в Пирин
14:53 / 15.08.2025
Актуални теми
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изкуствен интелект
Отново гори местността "7-ми километър" край Стара Загора
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: