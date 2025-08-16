"Ще обсъдим края на войната във Вашингтон": Зеленски коментира разговора си с Тръмп

© Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира разговора си с Доналд Тръмп и други европейски лидери. Украинският президент определи разговора, продължил повече от час, като "съдържателен", предава Канал 24, като се позовава на изказване на украинския президент. "Ще обсъдя всички подробности с президента Тръмп във Вашингтон в понеделник (18 август), заявява Зеленски.



Той отбелязва, че на 16 август сутринта е провел дълъг и съдържателен разговор с президента Тръмп. Първоначално комуникацията е била само между двамата, а след това с участието и на европейски лидери.



Разговорът е продължил повече от час и половина.



"Украйна отново потвърждава, че е готова да работи максимално продуктивно в името на мира. Президентът Тръмп ме информира за срещата си с руския лидер, за основните точки на разговора. Важно е, че силата на Америка влияе върху развитието на ситуацията", коментира Зеленски.