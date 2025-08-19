Новини
Ще кажем ли сбогом на турския All Inclusive? Съседите ни се готвят да го спрат
Автор: Илиана Пенова 10:00
©
Турция иска да премахне пренощуванията с включени всички услуги, за голямо огорчение на някои от туристите, които ги посещават всяка година, пише Digi24.

Правителството иска промяната да намали разхищението на храна. Според властите там, 23 милиона тона храна се изхвърлят годишно по време на празниците. Успоредно с това, туристическите агенти казват, че туристите, които наистина искат почивки с включени всички услуги, могат да отидат в България, близо до дома , или до екзотична дестинация, като например Карибите.

Светът се стреми към ол инклузив, иначе няма да е изгодно да се ходи в Турция. Разбира се, аз предпочитам пакет с възможно най- " пълен избор“ . Властите сега обмислят премахването на системата "ол инклузив“ в хотелите, за да намалят разхищението на храна. Голяма част от храната преди се озоваваше в кошчето.

Андреа Кръчунеску, журналист на Digi24: В Турция годишно се изхвърлят 23 милиона тона храна. 35% от плодовете и зеленчуците се озовават в кошчето, а 12 милиона хляба се изхвърлят ежедневно. Също така, половината от храната за закуска отива директно в кошчето . Ако предложението стане реалност, туристическите агенции вече имат алтернативи. Флорин Йонеску, туристически агент: Можем да изберем добро съотношение цена-качество при българите или, ако искаме да усетим екзотика, да отидем на Карибите. Има хотели с ол инклузив в Доминиканската република, Куба , а също и в Мексико. Има варианти и на румънското крайбрежие.

Юлия Станчу, журналист на Digi24: Сега , в разгара на летния сезон , тук, край морето, за 5 нощувки в 3-звезден хотел на база "ол инклузив“ , семейство с две деца ще плати 4150 леи . В луксозни 4-5-звездни хотели същата почивка може  да достигне 10 хиляди леи. Докато туристите не се убедят в качеството на нашите ол инклузив услуги, хотелиерите по крайбрежието се оплакват , че имат един от най-лошите сезони през последните години.






