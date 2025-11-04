ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ще има ли нови държави-членки на ЕС? ЕК обяви оценките си за страните кандидатки за присъединяване към Европейския съюз
Вижте основните заключения за всяка държава ТУК.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви:
"Ние сме по-ангажирани от всякога да превърнем разширяването на ЕС в реалност. Защото един по-голям Съюз означава по-силна и по-влиятелна Европа на световната сцена. Но разширяването е процес, основан на заслуги. Нашият пакет съдържа конкретни препоръки към всички наши партньори. И на всички тях казваме: присъединяването към ЕС е уникална възможност. Обещание за мир, просперитет и солидарност. С правилните реформи и силната политическа воля нашите партньори могат да се възползват от тази възможност.“
"Процесът на разширяване се развива по-бързо днес, отколкото през последните 15 години. Но не можем да си позволим да загубим инерция. Световният ред се променя и сигурността на Европа е изложена на все по-голям риск. Разширяването е инвестиция в стабилна Европа и по-голямата част от нашите граждани признават това", каза още от своя страна заместник-председател на Комисията Кая Калас.
Оценките, придружени от препоръки и насоки относно приоритетите за реформи, предоставят пътна карта на партньорите, обхванати от процеса на разширяване. Комисията остава изцяло ангажирана да подкрепя бъдещите държави членки по този път. Тъй като разширяването е ясна цел на политиката в настоящия мандат, Комисията се ангажира да гарантира както готовността на страните кандидатки, така и готовността на ЕС да ги приветства. В тази връзка скоро ще бъде представено съобщение за задълбочен преглед на политиките и реформите.
