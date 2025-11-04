Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ще има ли нови държави-членки на ЕС? ЕК обяви оценките си за страните кандидатки за присъединяване към Европейския съюз
Автор: Марияна Стойчева 15:52Коментари (0)90
©
Европейската комисия прие своя годишен пакет относно разширяването, в който се съдържа подробна оценка на актуалното състояние и напредъка, постигнат от страните кандидатки по пътя им към присъединяване към Европейския съюз през последните дванадесет месеца. Това са: Черна гора, Албания, Украйна, Молдова, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Турция и Грузия. Оценките са придружени от препоръки и насоки за приоритетите на реформите.

Вижте основните заключения за всяка държава ТУК

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: 

"Ние сме по-ангажирани от всякога да превърнем разширяването на ЕС в реалност. Защото един по-голям Съюз означава по-силна и по-влиятелна Европа на световната сцена. Но разширяването е процес, основан на заслуги. Нашият пакет съдържа конкретни препоръки към всички наши партньори. И на всички тях казваме: присъединяването към ЕС е уникална възможност. Обещание за мир, просперитет и солидарност. С правилните реформи и силната политическа воля нашите партньори могат да се възползват от тази възможност.“

"Процесът на разширяване се развива по-бързо днес, отколкото през последните 15 години. Но не можем да си позволим да загубим инерция. Световният ред се променя и сигурността на Европа е изложена на все по-голям риск. Разширяването е инвестиция в стабилна Европа и по-голямата част от нашите граждани признават това", каза още от своя страна заместник-председател на Комисията Кая Калас.

Оценките, придружени от препоръки и насоки относно приоритетите за реформи, предоставят пътна карта на партньорите, обхванати от процеса на разширяване. Комисията остава изцяло ангажирана да подкрепя бъдещите държави членки по този път. Тъй като разширяването е ясна цел на политиката в настоящия мандат, Комисията се ангажира да гарантира както готовността на страните кандидатки, така и готовността на ЕС да ги приветства. В тази връзка скоро ще бъде представено съобщение за задълбочен преглед на политиките и реформите.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
15:47 / 02.11.2025
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
09:53 / 02.11.2025
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
13:32 / 02.11.2025
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
10:44 / 02.11.2025
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
09:24 / 02.11.2025
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
13:31 / 02.11.2025
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
16:38 / 02.11.2025
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: