Ще има ли нови държави-членки на ЕС? ЕК обяви оценките си за страните кандидатки за присъединяване към Европейския съюз

© Европейската комисия прие своя годишен пакет относно разширяването, в който се съдържа подробна оценка на актуалното състояние и напредъка, постигнат от страните кандидатки по пътя им към присъединяване към Европейския съюз през последните дванадесет месеца. Това са: Черна гора, Албания, Украйна, Молдова, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Турция и Грузия. Оценките са придружени от препоръки и насоки за приоритетите на реформите.



Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви:



"Ние сме по-ангажирани от всякога да превърнем разширяването на ЕС в реалност. Защото един по-голям Съюз означава по-силна и по-влиятелна Европа на световната сцена. Но разширяването е процес, основан на заслуги. Нашият пакет съдържа конкретни препоръки към всички наши партньори. И на всички тях казваме: присъединяването към ЕС е уникална възможност. Обещание за мир, просперитет и солидарност. С правилните реформи и силната политическа воля нашите партньори могат да се възползват от тази възможност.“



"Процесът на разширяване се развива по-бързо днес, отколкото през последните 15 години. Но не можем да си позволим да загубим инерция. Световният ред се променя и сигурността на Европа е изложена на все по-голям риск. Разширяването е инвестиция в стабилна Европа и по-голямата част от нашите граждани признават това", каза още от своя страна заместник-председател на Комисията Кая Калас.



Оценките, придружени от препоръки и насоки относно приоритетите за реформи, предоставят пътна карта на партньорите, обхванати от процеса на разширяване. Комисията остава изцяло ангажирана да подкрепя бъдещите държави членки по този път. Тъй като разширяването е ясна цел на политиката в настоящия мандат, Комисията се ангажира да гарантира както готовността на страните кандидатки, така и готовността на ЕС да ги приветства. В тази връзка скоро ще бъде представено съобщение за задълбочен преглед на политиките и реформите.