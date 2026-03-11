News.ro.
AUR (Алиансът за обединението на румънците) поиска прекъсване на сесията по време на обсъждането на предложеното писмо от президента Никушор Дан относно разполагането на американско оборудване на румънска територия. Депутатът Джанина Шербан заяви, че парламентаристите не са имали време да прочетат документа, изпратен от държавния глава. Искането не беше поставено на гласуване, като председателят на Камарата на депутатите Сорин Гриндяну посочи, че депутатите и сенаторите имат 3 часа, за да го проучат. AUR поиска също документът да бъде върнат отново на държавния глава.
