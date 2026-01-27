Digi24.
Микробусът е влязъл в насрещната лента близо до град Тимиш, след което се опитал да се върне в платното си, но при тази маневра се е сблъскал с цистерна.
При сблъсъка микробусът се е ''изтрелял'' в насрещната лента, където се е сблъскал и с камион.
"Както знаете, в инцидента са участвали няколко превозни средства, едно от тях е цистерна, която е била натоварена с алкохол, но, за щастие, без течове, без особени проблеми от тази гледна точка, но резултатът, за съжаление, е трагичен - шестима души са загинали“, заяви началникът на отдела за извънредни ситуации.
Сблъсъкът доведе до смъртта на 6 души (шофьорът на микробуса и 5 пътници). Ранени са 3 души, всички пътници на микробуса.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.