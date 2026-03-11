AP. Инцидентът е станал в град Керцерс, на около 25 километра западно от столицата Берн.
Автобусът е бил на компанията PostBus, която освен градския транспорт обслужва и пощенските услуги в града. Според източник в полицията е възможно огънят в автобуса да е запален умишлено от някой от пътниците.
Веднага след подаването на сигнала на мястото са пристигнали пожарни екипи и линейки. От полицията са започнали криминално разследване на инцидента.
текст: Милен Кандарашев
