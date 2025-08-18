ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шестима души са загинали при пожарите в Испания и Португалия: Иберийският полуостров продължава да гори
Хиляди пожарникари са на терен и се опитват да спрат огнената стихия, докато Югоизточна Европа е подложена на нова топлинна вълна.
Повече от 340 хил. хектара земя са засегнати от пожарите към момента в Испания. Това се равнява на половин милион футболни игрища. Това е нов национален рекорд, съобщават от Европейската информационна система за борба с пожарите.
Предишният рекорд бе от 306 хил. хектара изгорена земя. Той бе поставен през 2022 година.
Към момента жертвите вследствие на пожара в Португалия са две, докато в Испания са четири.
В испанската служба за борба с пожарите съобщават, че към момента в страната има 23 активни огнища. Те са концентрирани в областите Галиция, Кастилия и Леон, както и Естремадура.
